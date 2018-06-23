В детском палаточном лагере в Карпатах отдыхают 27 детей, спасатели отправились к ним с одеялами и горячим чаем, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Около горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров Фото: moskal.in.ua Отмечается, что около горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров."В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района. По состоянию на 8.00 температура воздуха на высокогорье составляет около +1°", – заявил Москаль.Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 06.00 "поступило сообщение о том, что в связи с понижением температуры и выпадением мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения с горы Близница Раховского района в село Билын".Спасатели помогли туристам спуститься с высокогорной местности."Для оказания помощи привлечено Раховское горное поисково-спасательное отделение горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС в Закарпатской области в составе семь человек и четыре единицы техники", – добавили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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