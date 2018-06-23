В детском палаточном лагере в Карпатах отдыхают 27 детей, спасатели
отправились к ним с одеялами и горячим чаем, заявил председатель
Закарпатской областной государственной администрации Геннадий
Москаль. Около горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой
снега достиг несколько сантиметров Фото: moskal.in.ua Отмечается,
что около горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега
достиг несколько сантиметров."В этой местности оказался детский
палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали
спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети
будут доставлены в низинные населенные пункты района. По состоянию
на 8.00 температура воздуха на высокогорье составляет около
+1°", – заявил Москаль.Как сообщает пресс-центр
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 06.00
"поступило сообщение о том, что в связи с понижением температуры и
выпадением мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35
человек (из них 27 детей) требует сопровождения с горы Близница
Раховского района в село Билын".Спасатели помогли туристам
спуститься с высокогорной местности."Для оказания помощи привлечено
Раховское горное поисково-спасательное отделение горной
поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда
специального назначения управления ГСЧС в Закарпатской области в
составе семь человек и четыре единицы техники", – добавили в
ГСЧС.
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