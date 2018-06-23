Украины презентовало собственную информационно-аналитическую платформу электронной верификации государственных выплат.

Это произошло на встрече со специалистами Всемирного Банка, сообщил на своей странице в замглавы Минфина Евгений Капинус, передает .

"Данный продукт создан с целью обеспечения эффективности использования финансовых ресурсов, является основным приоритетом бюджетной политики. Наиболее важным принципом здесь является социальная справедливость: социальные выплаты должны быть направлены наименее защищенным гражданам", - подчеркнул он.

По его словам, создал действенный инструмент, который обеспечит повышение адресности государственных выплат, оптимизацию бюджетных расходов и будет помогать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине.

Цель верификации - это экономия государственных расходов и направления их прежде только на поддержку тех граждан, которые в этом больше только нуждаются.

"Мы разработали систему и ввели сервис, который, в частности, позволяет проводить проверку информации о правах человека на получение выплаты на этапе обращения, что должно повысить качество услуг и сократить затраты времени на их получение", - объяснил чиновник.















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