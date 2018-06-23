Резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья означает признание, что конфликт в регионе не был гражданским, а в нем замешана третья сторона, которая нарушает международное право, отметил министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновски. Ульяновски заявил, что РФ должна соблюдать обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Фото: GUAMSecretariat / Twitter По его словам, резолюция ГА ООН с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья означает признание, что конфликт в регионе не был гражданским, а в нем замешана третья сторона, которая нарушает международное право.Ульяновский назвал принятие документа успехом.Дипломат сказал, что Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию, потому что Кремль знает об этих требованиях и соблюдать обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил.По данным Молдовы, на территории Приднестровья находится около 1400 российских военных, без учета членов миротворческой миссии в зоне безопасности у реки Днестр.В августе 2017 года Молдова попросила включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и довольно неожиданной".22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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