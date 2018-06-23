|
Глава МИД Молдовы заявил, что РФ "не должна нервно реагировать" на резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья
|
23.06.2018 09:53
|
Резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска из
Приднестровья означает признание, что конфликт в регионе не был
гражданским, а в нем замешана третья сторона, которая нарушает
международное право, отметил министр иностранных дел Молдовы Тудор
Ульяновски. Ульяновски заявил, что РФ должна соблюдать
обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Фото:
GUAMSecretariat / Twitter По его словам, резолюция ГА ООН с
призывом к РФ вывести войска из Приднестровья означает признание,
что конфликт в регионе не был гражданским, а в нем замешана третья
сторона, которая нарушает международное право.Ульяновский назвал
принятие документа успехом.Дипломат сказал, что Москва "не должна
нервно реагировать" на резолюцию, потому что Кремль знает об этих
требованиях и соблюдать обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в
Стамбуле в 1999 году.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990
году, однако мировым сообществом независимость региона не признана.
В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент
российских миротворческих сил.По данным Молдовы, на территории
Приднестровья находится около 1400 российских военных, без учета
членов миротворческой миссии в зоне безопасности у реки Днестр.В
августе 2017 года Молдова попросила включить вопрос о полном
выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН
Василий Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и
довольно неожиданной".22 июня Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных
вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие
резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались
83 делегации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира