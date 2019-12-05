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Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России"
05.12.2019 12:32
Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав никакого государства Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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