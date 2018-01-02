На новогодний концерт «Интера» обязательно будет реакция соответствующих структур.

Такое мнение высказал в комментарии «Обозревателю» народный депутат от Блока Петра Порошенко, член комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Богдан Онуфрик.

«На данном канале часто появляется продукт «на грани закона», — сказал он.

В то же время на вопрос собеседника, могут ли у «Интера» отобрать лицензию, Богдан Онуфрик выразил сомнение, довольно ли для этого полномочий имеет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Нацсовет имеет определенные полномочия, но довольно ли их для того, чтобы забрать лицензию у канала — большой вопрос», — сказал член комитета. Он также выразил надежду, что у вышеуказанной структуры будет больше регуляторных рычагов.

Кроме того, нардеп высказал предположение, что реакция на запрещенные показы, вероятно, появится уже во вторник, 2 декабря.

«Мириться с нарушением не только норм закона, но и морали нельзя», — добавил он.

Как известно, для выступления в новогоднюю ночь были приглашены украинские исполнители, которые известны своей пророссийской ориентацией. В их числе — Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий.

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