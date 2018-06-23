Трамп продлил действие ограничений, введенных США в период между 2010 и 2017 годами

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет "РБК-Украина".

Согласно сообщению, Трамп продлил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами.

Срок действия санкций, предусматривающих, в том числе, ограничения на импорт и замораживание активов, завершался 26 июня.

"Существование и распространение материалов, пригодных для использования оружия на Корейском полуострове, а также действия правительства Северной Кореи по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов" , - отметили в Белом доме.