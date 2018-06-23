Утром в Кривом Роге водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, в результате чего последние погибли. Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции.

"Около 4:00 утра по улице Светлогорская в Кривом Роге 27-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет в то время, когда последние шли по проезжей части дороги. В результате ДТП одну из них отбросило на витрину магазина, другой оторвало руку и ногу. Обе от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

Далее автомобиль продолжал движение, однако съехал в кювет и перевернулся на крышу.

"Водитель получил легкие телесные повреждения. Полицейскими была проведена проверка на состояние алкогольного опьянения. В крови водителя было обнаружено 1,4 промилле алкоголя", - отметили в полиции.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Сейчас решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

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