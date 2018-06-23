|Политзаключенный Владимир Балух в СИЗО Крыма объявил сухую голодовку
|23.06.2018 10:03
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Украинское МИД требует от России предоставить доступ к нему украинским врачамУкраинец Владимир Балух, который находится в СИЗО Крыма, объявил сухую голодовку.
Фото: radiosvoboda.org
Об этом изданию "15 минут" сообщил общественный защитник Украинский архиерей Симферопольский и Крымский Климент.
"Общался с Балухом. Владимир сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО решило выселить его из одиночной камеры и перевести в общую, ведь они считают, что Владимир прекратил голодовку. Балух официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - рассказал архиерей.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что жизнь Владимира Балуха под угрозой. Министерство требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам.
Фото: facebook.com/zair.smedlya
Фото: facebook.com/zair.smedlya
Владимир Балух голодает по состоянию на 22 июня уже 96 дней. Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации относительно голодания украинского активиста.
В июне подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Балуху до 14 августа.