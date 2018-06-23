Вот, знаете, бывает у вас такое? Проснешься, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, тебе приносят кофе в постель... Вот и у меня не бывает.

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Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой...

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Счастье и восторг в семье пенсионеров поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена сторожихой на дрожжевой.

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Пошла покупать платье, не влезла. Расстроилась и купила торт...... Влез, падлюка!!!

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- Целых три месяца ты не можешь решить, какую купить машину, а мне сделал предложение на третий день нашего знакомства.

- Покупка машины - дело серьезное.

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- Как вам удалось изобрести планшет со встроенным освежителем воздуха?

- Сидел однажды на унитазе и вдруг идея!

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Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в попе вся правда скопилась!

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Валерьянка бывает разная: на воде - успокаивает, на спирту - утешает.

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"Я столько не съем!" - подумала самка богомола, когда два самца предложили ей секс втроем.

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- Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам, и покупать все, что нравится! Что со мной?

- Это у вас зарплата... пройдет.

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