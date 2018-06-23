|Анекдоты дня 23 июня
|23.06.2018 10:05
|
Вот, знаете, бывает у вас такое? Проснешься, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, тебе приносят кофе в постель... Вот и у меня не бывает.
------------------------------
Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой...
------------------------------
Счастье и восторг в семье пенсионеров поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена сторожихой на дрожжевой.
------------------------------
Пошла покупать платье, не влезла. Расстроилась и купила торт...... Влез, падлюка!!!
------------------------------
- Целых три месяца ты не можешь решить, какую купить машину, а мне сделал предложение на третий день нашего знакомства.
- Покупка машины - дело серьезное.
------------------------------
- Как вам удалось изобрести планшет со встроенным освежителем воздуха?
- Сидел однажды на унитазе и вдруг идея!
------------------------------
Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в попе вся правда скопилась!
------------------------------
Валерьянка бывает разная: на воде - успокаивает, на спирту - утешает.
------------------------------
"Я столько не съем!" - подумала самка богомола, когда два самца предложили ей секс втроем.
------------------------------
- Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам, и покупать все, что нравится! Что со мной?
- Это у вас зарплата... пройдет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира