В результате нападения на микроавтобус в Киеве никто не пострадал, заявили в столичной полиции. По предварительным данным, микроавтобус разбили битой Фото: kyiv.npu.gov.ua В результате происшествия никто не пострадал."По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом якобы были слышны выстрелы… На месте происшествия полицейские выяснили, что автомобиль потерпевшего, на котором он осуществляет нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован возле станции метро "Теремки". По его словам, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись", – сказано в сообщении.Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных гильз."Механические повреждения вызваны неустановленным предметом, предположительно – битой или телескопической палкой. Проводятся все необходимые первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников", – добавили в полиции."Киев Оперативный" сообщил, что в Киеве вечером 22 июня в районе станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter, злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы. По предварительной информации, причина инцидента – конфликт из-за нелегальных пассажирских перевозок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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