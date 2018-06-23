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В полиции опровергли информацию об обстреле микроавтобуса в Киеве
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23.06.2018 10:09
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В результате нападения на микроавтобус в Киеве никто не пострадал,
заявили в столичной полиции. По предварительным данным,
микроавтобус разбили битой Фото: kyiv.npu.gov.ua В результате
происшествия никто не пострадал."По словам заявителя, четверо
неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При
этом якобы были слышны выстрелы… На месте происшествия полицейские
выяснили, что автомобиль потерпевшего, на котором он осуществляет
нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован возле
станции метро "Теремки". По его словам, к машине подошли четверо
мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они
сели в иномарку и скрылись", – сказано в сообщении.Во время
осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных
гильз."Механические повреждения вызваны неустановленным предметом,
предположительно – битой или телескопической палкой.
Проводятся все необходимые первоочередные следственные действия для
задержания злоумышленников", – добавили в полиции."Киев
Оперативный" сообщил, что в Киеве вечером 22 июня в районе станции
метро "Теремки" неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes
Sprinter, злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону
Одесской трассы. По предварительной информации, причина
инцидента – конфликт из-за нелегальных пассажирских перевозок.
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