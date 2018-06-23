По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем вовлечения в страну мировых компаний

"Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине" , - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером, передает "Интерфакс Украина".

По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем вовлечения в страну мировых компаний.

По словам Омеляна, такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

Ранее Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.