В субботу, 23 июня, в силу вступил закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы". Документ обнародовали в издании "Голос Украины" в пятницу, 22 июня. По закону он вступает в силу на следующий день после дня опубликования, передает РБК-Украина .

Документом вносятся изменения в законы Украины: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; "О воинской обязанности и военной службе"; "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины". Благодаря новому закону возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений увеличится с 23 до 30 лет. Таким образом, участники АТО и ООС смогут поступить на учебу и продолжить военную службу в качестве офицеров либо сержантов. Предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин повысился до 60 лет, как уже определенно для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.

Также закон позволит продолжать военную службу по новому контракту на срок от одного до десяти лет в особый период. Таким образом, увеличится количество граждан, которые хотят проходить военную службу по краткосрочным контрактом. Это коснется тех, кто хочет уволиться или заключить новый договор военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащих, которые заключили договор до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Помимо этого, закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий негодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службы таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что проект закона о национальной безопасности, теоретически, не плохой , однако в нем упущен ключевой момент.

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