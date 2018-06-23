|В ДТП погиб помощник нардепа Вилкула
|23.06.2018 10:15
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В ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Об этом сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, авария произошла на трассе Киев-Харьков, близко села Коноплянка.
"Легковушка Hyundai Tucson выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб", - сообщили в полиции.
Также правоохранители подтвердили информацию, что легковым авто управлял помощник народного депутата Александра Вилкула.
Как стало известно погибший работал помощником нардепа на общественных началах.
По факту ДТП ведется расследование.
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