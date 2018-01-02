|На Львовщине в ДТП с фурой пострадали семь человек
|02.01.2018 14:06
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Во Львовской области в результате столкновения фуры и легковушки пострадали семь человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент .
Так, 1 ребенок января в 09.26 в г.Стрый на ул.Объездная водитель фуры Volvo, 1994 года рождения, житель с.Заречье Закарпатской области совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением водителя 1992 года рождения, жителя г. Борислав.
В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ, а именно:
Водитель автомобиля Volvo и один пассажир после обследования и оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.
Причины происшествия выясняются.