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Австралиец за месяц трижды выиграл в лотерею
26.06.2018 09:32
Австралиец Карло Массетти выиграл в лотерею более 2,5 млн австралийских долларов. Австралиец пожертвовал часть выигранных в лотерею денег Фото: ЕРА 59-летний австралиец получил после двух выигрышей 2,5 млн австралийских долларов (около 39 млн грн).Потом мужчина приобрел еще один билет и выиграл 48 тыс. (934 тыс. грн)50 тыс. (973 тыс. грн) Массетти пожертвовал отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.Издание отмечает, что в Австралии шанс выиграть в лотерею составляет 50 к одному.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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