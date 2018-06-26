Австралиец Карло Массетти выиграл в лотерею более 2,5 млн
австралийских долларов. Австралиец пожертвовал часть выигранных в
лотерею денег Фото: ЕРА 59-летний австралиец получил после двух
выигрышей 2,5 млн австралийских долларов (около 39 млн грн).Потом
мужчина приобрел еще один билет и выиграл 48 тыс. (934 тыс. грн)50
тыс. (973 тыс. грн) Массетти пожертвовал отделению по лечению
болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.Издание
отмечает, что в Австралии шанс выиграть в лотерею составляет 50 к
одному.
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