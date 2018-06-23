Меган Маркл скоро станет мамой. О этом сообщила ее приятельница, сообщает teleprogramma.pro.

О том, что жена принца Гарри ждет ребенка, стало известно вскоре после возвращения молодоженов из свадебного путешествия, в которое они отправились сразу после сказочной королевской свадьбы во дворце, передает со ссылкой на .

Одним из первых о беременности Мэган узнали брат Гарри – принц Уильям, и его жена Кейт Миддлтон. О предстоящим пополнении королевского семейства уже проинформировали принца Чарльза с супругой и королеву Великобритании. По информации западных СМИ, Меган и Гарри ждут двойню.

По словам счастливых родителей, они давно хотели иметь детей, но не ожидали, что это случится так скоро.

Принц Гарри еще до знакомства с Мэган говорил, что готов стать отцом. Единственное, что ему тогда мешало, это то, что о не мог найти достойную девушку. Но после встречи Мэган Маркл все изменилось.

«Мы, вне всякого сомнения, заведем детей, причем, в самом обозримом будущем. Хотя прежде, мы, конечно, должны сыграть свадьбу!», — заявил Гарри после женитьбы.

Однако, следует отметить, что новость о беременности Мэган все же была ожидаемой, так как Гарри оговорился, что они с женой активно работают над тем, чтобы сделать детишек.

Напомним, королева Великобритании перед свадьбой заставила Мэган Маркл подписать брачный договор. Одним из условий договора было то, что в случае развода Мэган ничего не получит, если на тот момент у них с Гарри не будет общих детей. Невеста подписала договор не глядя.

Такой продуманный ход королевы разозлил Гарри, однако против воли бабушки он не пошел.

Брачный договор составил наилучший адвокат по разводу в Лондоне – Фиона Шеклтон. Юрист уже не раз защищала интересы королевской семьи, в частности, при разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.

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