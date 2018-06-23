|От Запада к Востоку: АЧС зафиксировали сразу в Донецкой и Львовской областях
|23.06.2018 10:22
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На территории охотничьего угодья Краснолиманского Гослесхоза Ямпольского лесничества Сиверского городского совета между с. Дроновка и с. Рудник (Бахмутский район Донецкой области) 19 июня было обнаружено 9 трупов диких свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала было обнаружено ДНК вируса АЧС. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает
Также отмечается, что 17 июня труп дикой свиньи, зараженной АЧС, было обнаружено и в урочище "Китер" Иршавского УООР близко с. Хмельник (Иршавский район Закарпатской области).
"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Как писал Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.
Заметим, что с начала года в Украине уже зарегистрировано около 60 новых вспышек этой болезни.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.
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