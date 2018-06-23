Детей, эвакуированных из палаточного лагеря в Карпатах, разместили в поселке Ясиня Раховского района, рассказал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. В Карпатах выпал снег в ночь на 23 июня Фото: moskal.in.ua "Ребенка одного везут в больницу, всех остальных отправят в населенный пункт Ясиня [Раховского района Закарпатской области], там устроят их в приют. А что дальше – пусть организаторы думают, как их отправить назад домой", – рассказал Москаль.По его словам, дети в возрасте старше 10 лет прибыли отдыхать в Карпаты из Харькова, Киева и Одессы. С ними в горах были двое взрослых. В Раховском районе Закарпатской области в ночь на 23 июня из-за резкого снижения температуры в высокогорных районах выпал снег, по состоянию на 8.00 температура воздуха в горах составила около +1 °С. По словам Москаля, спасатели отправились в детский палаточный лагерь на горе Близница с теплым чаем и одеялами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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