Детей, эвакуированных из палаточного лагеря в Карпатах, разместили
в поселке Ясиня Раховского района, рассказал председатель
Закарпатской областной государственной администрации Геннадий
Москаль. В Карпатах выпал снег в ночь на 23 июня Фото: moskal.in.ua
"Ребенка одного везут в больницу, всех остальных отправят в
населенный пункт Ясиня [Раховского района Закарпатской области],
там устроят их в приют. А что дальше – пусть организаторы
думают, как их отправить назад домой", – рассказал
Москаль.По его словам, дети в возрасте старше 10 лет прибыли
отдыхать в Карпаты из Харькова, Киева и Одессы. С ними в горах были
двое взрослых. В Раховском районе Закарпатской области в ночь
на 23 июня из-за резкого снижения температуры в высокогорных
районах выпал снег, по состоянию на 8.00 температура воздуха в
горах составила около +1 °С. По словам Москаля, спасатели
отправились в детский палаточный лагерь на горе Близница с теплым
чаем и одеялами.
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