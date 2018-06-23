Американская компания SpaceX выиграла договор на отправку секретного спутника Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на орбиту. Об этом сообщает The Verge .

Указано, что сумма контракта составляет 130 миллионов долларов. Секретный спутник AFSPC-52 отправят на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.

Кроме того, сообщается, что объединенная компания Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance выступала конкурентом SpaceX, но компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.

Как сообщал svodka.net ранее, в исследовательский центр NASA имени Джона Гленна, расположенный в американском штате Огайо, привезли космический корабль Crew Dragon. Капсулу планируют испытать в самой большой в мире термовакуумной камере, благодаря этому можно будет увидеть ее способность противостоять экстремально низким и высоким температурам.

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