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Гриневич заявила, что на кабинеты украинского языка в школах с иностранным языком обучения в госбюджете предусмотрено 46 млн грн
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23.06.2018 10:33
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Учителям украинского языка, которые преподают в школах с
иностранным языком обучения, надбавка к зарплате составляет 30%,
отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Гриневич: Учителя украинского языка чувствовали себя в школах
с обучением на языке нацменьшинств униженными Фото: mon.gov.ua Она
отметила, что на эти средства местные власти должны закупить
оборудование в соответствии с рекомендациями министерства. По ее
словам, это должно улучшить методологию и поощрять детей учить
государственный язык."Учителя украинского языка чувствовали себя в
школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно
следовательно мы сейчас Кабмином выделили средства на оборудование
кабинетов украинского языка в таких школах, а также установили этим
учителям надбавку до 30% – самую высокую, которая есть, чтобы
у них были поощрения", – сказала министр.5 сентября 2017 года
Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании",
который расширил использование украинского языка в
обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились,
так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского
меньшинства в Украине.Инициативу направили на экспертизу в
Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8
декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью –
относительно недискриминации обучения на негосударственных языках,
не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе
речь шла о преподавании в средней школе на русском
языке. Комиссия не стала настаивать на
изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры
по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.14
февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную
Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный
период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023
года.
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