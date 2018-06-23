Учителям украинского языка, которые преподают в школах с иностранным языком обучения, надбавка к зарплате составляет 30%, отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гриневич: Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными Фото: mon.gov.ua Она отметила, что на эти средства местные власти должны закупить оборудование в соответствии с рекомендациями министерства. По ее словам, это должно улучшить методологию и поощрять детей учить государственный язык."Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно следовательно мы сейчас Кабмином выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах, а также установили этим учителям надбавку до 30% – самую высокую, которая есть, чтобы у них были поощрения", – сказала министр.5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украинского языка школах украины языке Теги: общество