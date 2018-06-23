утвердил изменения в законы о прохождении гражданами военной службы.

Пресс-служба главы государства сообщает, что "реализация нового закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы" и публикует комментарий к подписанному закону, который можно разобрать по пунктам и понять, что сулят новые правила военнослужащим, передает со ссылкой на .

1. "Повышается с 23 до 30 лет возраст приема граждан в курсанты высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу офицерами или сержантами".

Самый простой пункт закона о повышении граничного возраста для поступления в высшее военное учебное заведение.

2. "Повышается до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс".

Гендерное равенство, это, непременно, продвижение в сторону европейских стандартов и ценностей, однако, по сути, речь идет о повышении пенсионного возраста. Дело в том, что для получения статуса военного пенсионера, необходимо прослужить в армии определенное количество лет. Ранее граничный возраст военной службы у женщин был установлен на уроне 50 лет. Представим женщину-военнослужащего, которой 48 лет, ей остается год до выслуги и она подписывает предложенный многолетний договор, зная, что в 50 сможет уволится по возрасту через 2 года и получить соответствующие пенсию и льготы. Тут вступает в силу новый закон, согласно которому придется дослуживать годы до конца контракта.

С другой стороны, при желании, 55-летние женщины теперь можно поступать на службу в армию Украины. А еще их теперь можно призывать в армию в случае мобилизации.

3. "Закон позволяет также продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет помогать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом".

Здесь все просто: ранее по окончании службы в АТО, военнослужащий мог сразу подписать договор на минимальный срок от полугода. Теперь, по сути, этот срок увеличен в два раза.

4. "Документ также позволяет освободиться или заключить новый договор военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим договор до окончания особого периода и объявления демобилизации".

Здесь речь идет о следующем: во время проведения частичных мобилизаций был распространен так называемый "бессрочный контракт", согласно которому отслуживший по мобилизации в АТО мог сразу подписать договор до конца только конфликта. Большинство таких договор было пописано в 2015 году и через пару лет начали озвучиваться требования отменить такие контракты: во-первых понятие "бессрочный контракт" с современной юридической точки зрения абсурдно, во-вторых подписывающие не рассчитывали, что ситуация на Донбассе так затянется. В 2016 году уже начался процесс увольнения желающих военнослужащих, согласно отдельным нормативным актам, сейчас же президент лишь закрепил "статус-кво".

5. "Закон также предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующие физических нагрузок".

Самая "интересная" часть комментария. До подписания данного закона, ситуация с продолжением службы после ранения в АТО обстояла следующим образом: солдат получал ранение, в госпитале комиссия признавала его негодным по состоянию здоровья и ветеран, вместо возвращения в военную часть, по причине невозможности продолжать службу, ехал домой жить гражданской жизнью ветерана-льготника. При желании он мог продолжить службу в военкомате. Теперь же, исходя из комментария, такого солдата вместо "дембеля" могут вернуть в часть "на воинские должности, не требующие физических нагрузок" - деловод или повар, например.

Таким образом, новый закон вносит следующие новшества:

В военные вузы можно поступать до 30 лет. Можно мобилизировать в армию 59-летних женщин. Некоторым, уже служащим, женщинам придется служить дольше, чем они рассчитывали. Минимальный срок нового контракта для демобилизированого увеличен с полугода до года. Военным, которые служат по бессрочному контракту окончательно разрешили его расторгнуть. Ранение или болезнь отслужившего в АТО/ООС более не преграда для службы в армии Украины.

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