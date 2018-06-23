Столичные полицейские выясняют обстоятельства повреждения микроавтобуса. Происшествие произошло в Голосеевском районе: никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы, а эксперты, которые осмотрели транспортное средство, не подтвердили стрельбу, передает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом как бы были слышны выстрелы.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что автомобиль потерпевшего, которым он осуществляет нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован возле станции метро "Теремки". По его словам, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных гильз и характер повреждений автомобиля не подтверждает стрельбу. Механические повреждения вызванные неустановленным предметом, предположительно - битой или телескопической палкой, отметили правоохранители.

Проводятся все необходимые первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.

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