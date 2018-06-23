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Израиль временно остановил участие в Совете ООН по правам человека
23.06.2018 10:43
Израиль временно остановил участие в Совете ООН по правам человека
Публично дипломаты не были уполномочены обсуждать этот вопрос, однако на условиях анонимности рассказали, что Израиль приблизил свою позицию с позицией США
Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека за несколько дней выхода США.
Израиль временно остановил участие в Совете ООН по правам человека Фото: Thinkstock

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может меняться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, как наблюдатель, сообщает Associated Press.

Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу, 22 июня, заявил Роландо Гомес, представитель совета.

Напомним, постоянная представитель США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета. Организация Объединенных Наций по правам человека обвинила США в "хроническом предвзятом отношении к Израилю".

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