|Израиль временно остановил участие в Совете ООН по правам человека
|23.06.2018 10:43
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Публично дипломаты не были уполномочены обсуждать этот вопрос, однако на условиях анонимности рассказали, что Израиль приблизил свою позицию с позицией СШАИзраиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека за несколько дней выхода США.
Фото: Thinkstock
Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может меняться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, как наблюдатель, сообщает Associated Press.
Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу, 22 июня, заявил Роландо Гомес, представитель совета.
Напомним, постоянная представитель США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета. Организация Объединенных Наций по правам человека обвинила США в "хроническом предвзятом отношении к Израилю".
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