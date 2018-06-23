Публично дипломаты не были уполномочены обсуждать этот вопрос, однако на условиях анонимности рассказали, что Израиль приблизил свою позицию с позицией США

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может меняться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, как наблюдатель, сообщает Associated Press.

Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу, 22 июня, заявил Роландо Гомес, представитель совета.