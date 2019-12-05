Что происходит с торговым флотом: украинский экипаж судна New Leo, потерпевшего крушение в Эгейском море, спасен
05.12.2019 12:35
Украинские моряки с грузового судна New Leo, которое 4 декабря начало тонуть в Эгейском море, спасены греческими военными. Об этом сообщает Maritime Bulletin.
Греческая береговая охрана вместе с Военно-морскими силами страны провела успешную спасательную операцию. 14 членов экипажа, все которые являются гражданами Украины, были доставлены в безопасное место.
Фото: maritimebulletin.net
Что касается корабля, который из-за шторма накренился и потерял управление, то его состояние точно не известно. Возможно, судно все еще находится на плаву.
"Два года назад пытался обратить ваше внимание на череду мистических пожаров в Одессе. После «2 мая» в этом городе постоянно случаются пожары с массовыми жертвами: детский лагерь, гостиница, психиатрический диспансер, колледж и ещё пару не вспомню сейчас. В других городах этого не происходит, а в Одессе систематически.
Сегодня обращу ваше внимание на ещё одну мистическую историю: сразу после того, как Россия вернула пленных моряков, а чуть позже военные катера; с украинскими моряками и судами торгового флота стали случаться неприятности во время штормов.
Катастрофа (снова таки) в Одессе, в Кельтском море и вот вчерашняя. Все три за один месяц.
То, что произошло один раз, может больше не повториться.
Но то, что случилось дважды, обязательно произойдёт в третий раз." - Заявил политтехнолог, политический аналитик Владимир Петров.