Начальник полиции Киевской области согласился на создание инициативной группы активистов для расследования убийства Ноздровской

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов дал согласие на создание инициативной группы из представителей общественности, требующей расследования убийства юриста Ирины Ноздровской.

"Я согласен работать с вами как с общественностью", - сказал Д.Ценов на митинге с требованием найти убийц И.Ноздровской, который проходит возле столичного главка полиции во вторник днем.

В свою очередь, некоторые участники митинга начали выдвигать свои кандидатуры и поддерживать кандидатуры других людей, которые могли бы войти в состав этой группы.

Ранее в ходе митинга они требовали создать группу расследования, в частности, с привлечением оперативных следователей из Киева, и допросить лиц, часто угрожавших И.Ноздровской

Д.Ценов заявил, что это дело находится на его личном контроле. "Я докладываю постоянно главе Нацполиции, исполняющему обязанности министра… На сегодня уже утверждена следственно-оперативная группа. Сегодня в 20 часов я вас приглашаю после проведения заслушивания, и я с вами пообщаюсь. Я буду в Вышгороде", - сказал начальник областной полиции, обращаясь к активистам.

"На сегодня после осмотра места происшествия тело (И.Ноздровской - ИФ) было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти пострадавшей и проведения ряда оперативных мер. Нами отработаны более, чем 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины с места работы до дома. Кроме того, на сегодня сформирована мощная группа, оперативное подразделение полностью поднято по тревоге. Сейчас на территории, где мы нашли тело, проводится дополнительный осмотр места событий, дополнительные меры, направленные на получение информации, которые для нас имеет значение в расследовании уголовного производства", - рассказал Д.Ценов.

В ходе эмоционального выступления отца жениха И.Ноздровской возникла непродолжительная давка.

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская исчезла в конце 2017 года и найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что речь идет об И.Ноздровской, которая долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, адвокат по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в Facebook.

"В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.