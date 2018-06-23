В субботу, 23 июня, спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря, расположенного на горе Близниця в Карпатах, из-за резкого похолодания и снега. Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Всего в лагере находилось 27 детей, их намерены доставить в низинные населенные пункты района в течение ближайших часов.

Около горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега уже достиг несколько сантиметров.

Также в эфире одного из украинских телеканалов Москаль добавил, что дети прибыли из Киева, Одесской и Харьковской областей.

"Кто организовал (палаточный городок) мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - сказал он.

Глава Закарпатской областной государственной администрации уточнил, что спасатели разговаривали по телефону с жителями палаточного городка.

"Все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман… и сами они не знают, где находятся", - сообщил он.

Позже спасатели помогли туристам добраться до деревни Белин. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Для оказания помощи привлекли семь спасателей и четыре единицы техники.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 июня, на Закарпатье выпал снег в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

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