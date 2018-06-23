Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что в ближайшее время правоохранительные органы проверят по таможенной базе всех лиц, которые ввозили на территорию страны транспортные средства на европейской регистрации, предает со ссылкой на .

По ее словам, также необходимо уточнить количество машин на еврономерах, которые ввез в Украину один нерезидент.

«Существует таможенная база «Инспектор 2006». Можно будет проверить, сколько автомобилей было ввезено в Украину в режиме временного ввоза на одно физическое лицо нерезидента. Если на одного человека завозилось по 500, 400, 200 автомобилей, то это нарушение. Это была манипуляция в базе, которую делали таможенники», — заявила она.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира