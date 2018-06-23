28 июня в День Конституции Украины гостей "Парка Киевская Русь" ждет интересная и веселая развлекательная программа

Гостей ждет возможность воочию увидеть Древний Киев V-XIII веков, воспроизводится в натуральном размере на основе научных знаний. А также почувствовать атмосферу Киевской Руси, пропитанной величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Посетители увидят деревянные оборонительные сооружения длиной около 300 метров и Михайловские ворота высотой до 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские трибуны, воссозданный первый храм в христианской Руси, насладятся экспозициями под открытым небом и экспонатами в музеях.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

28 июня в День Конституции Украины гостей "Парка Киевская Русь" ждет интересная и веселая развлекательная программа, которая начнется с парада княжеских флагов и конной лавы и продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюкового выступлениями. До 8 вечера гостей будут удивлять средневековыми представлениями, играми и забавами.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

С 29 июня по 1 июля в Княжестве "Киевская Русь" пройдет фестиваль культуры и истории XIV-XV веков "Ruthenica medievalis". Отважные рыцари и их прекрасные дамы сердца из разных городов Украины и Европы съедутся в Древнего Киева чтобы воссоздать атмосферу и быт XIV-XV веков. Этот фестиваль исторической реконструкции вновь соберет увлеченных людей, которые не просто увлекаются средневековой романтикой и изучают историю по книгам, но, буквально, живут ею, достоверно воспроизводя быт, образ жизни, традиции средневековья. За стенами Киевского Детинца участники фестиваля разобьют свой лагерь, и на несколько дней "оживет" средневековая Европа. Гостей ждет увлекательная программа, которая не оставит равнодушным никого - от мала до велика. Это и рыцарские турниры, и бои, и соревнования рыцарских дворов.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Рыцарские битвы дополнятся выступлениями актеров конно-трюкового театра с захватывающими номерами с элементами джигитовки и строевой подготовки княжеской дружины.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

В Княжестве можно не только наблюдать за действом, но и приобщиться к нему. Гости смогут стать участниками различных конкурсов и соревнований, является неотъемлемой частью праздничной программы. Это и флеш-мобы, и мастер-классы по современным и средневековым танцам, и древнеславянские игры, и зажигательные хороводы.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Каждый посетитель Древнего Киева сможет выбрать занятие по душе - пострелять из лука, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, вырезать монету "на счастье", полетать на канатном спуска "Политайло" и отдохнуть в прохладного Лесного озера. А кроме того, принять участие в различных мастер-классах, сделать своими руками оригинальные сувениры на память или приобрести уже готовые на данный мастеров или в магазине.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Очень вкусные блюда и напитки, приготовленные как по старинным, так и современными рецептами, можно попробовать в Княжеской корчме, в беседках на свежем воздухе и в питьевой "25 рун".

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

В завершение программы гостей ждет яркое шоу со стрельбой горящими ядрами с требушет - единственного действующего в Украине осадного орудия.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

А для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег при предварительном бронировании мест в доме гостиничного типа "4 комнаты", хостеле или кемпинге.

Древний Киев расположен близко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачи Обуховского района Киевской области.

Цена входных билетов:

28 июня: полный билет для взрослого - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольникам - бесплатно.

29 июня - 1 июля: полный билет для взрослого - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольникам - бесплатно.

Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи", см. Расписание на сайте.