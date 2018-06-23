Святошинский райсуд избрал в качестве меры пресечения членам вооруженной банды, подозреваемых в совершении дерзких нападений на предпринимателей и завладении средствами на сумму около 8 млн гривен в течение мая - августа 2017 года, освобождение под залог несмотря на принципиальную позицию прокуратуры города Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает .

“Прокуратура города Киева выражает свое несогласие с заявлением Святошинского райсуда Киева о том, что при продлении мер четырем членам вооруженной банды, прокурором не были приведены убедительные доказательства, которые исключали бы определение им альтернативы в виде залога”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, члены данной преступной группировки, созданной на этнической основе, подозреваются в совершении в течение мая — августа 2017 года четырех дерзких нападений на предпринимателей и завладении средствами на сумму около 8 млн гривен.

Указанные преступления сопровождались угрозами убийства, причинением потерпевшим телесных повреждений и огнестрельных ранений.

Во время задержания у подозреваемых изъяли значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, средства маскировки — маски, перчатки, рации, автомобильные номера украинской и иностранной регистрации, что свидетельствует о высоком уровне конспирации, а также наркотические средства.

Трое из указанных лиц не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства; четвертый — ранее судимый до 6 лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления и недавно освободился из мест отбывания наказаний.

Как отмечают в прокуратуре, все подозреваемые в бандитизме — являются де-факто “гастролерами”, не имеют официальных источников дохода и устойчивых социальных связей. Преступления, которые им инкриминируются (разбойные нападения, бандитизм, воровство в особо крупных размерах, хранение наркотиков и оружия) — являются тяжкими и особо тяжкими, за которые предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным столичных прокуроров, указанные обстоятельства и риски в настоящее время не изменились и не уменьшились. И при избрании и продлении участникам этой банды мер в виде содержания под стражей суд их учитывал и ходатайства удовлетворял.

Вместе с тем, по словам пресс-службы, на заседании 21 мая и 15 июня суд при продолжении действующих мер определил обвиняемым альтернативу в виде залога в сумме 211 440 грн и 158 580 грн.

“При этом суд не привел ни одного обоснования, почему именно такой размер залога способен обеспечить выполнение обвиняемыми возложенных на них обязанностей и не учел практику ЕСПЧ (дело Гафа против Мальты), согласно которой сумма залога должна быть установлена ​​в таком размере, чтобы перспектива ее потери удерживала обвиняемых от побега. Более того, по закону в (уголовных) производствах по особо тяжким преступлениям, которые сопровождались применением насилия, суд вообще не обязан определять альтернативу в виде залога. Однако в этом случае суд по собственной инициативе принял такие решения, которые обжалованию не подлежат”, - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в Киеве подозреваемый мужчина бежал после внесения залога 260 тысяч гривен.

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