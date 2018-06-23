От развратных действий 56-летнего мужчины в Харькове пострадали трое мальчиков, сообщили в прокуратуре Харьковской области. Прокуратура направила в суд дело 56-летнего харьковчанина Фото: city.kharkov.ua Руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович рассказал, что жертвами мужчины стали трое мальчиков 2007, 2008 та 2006 годов рождения.Первым пострадавшим был мальчик 2007 года рождения."Мужчина увидел ребенка возле школы летом 2016 года. На момент знакомства пострадавший учился в первом классе. Мужчина сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснив, что малый из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное положение, пригласил в гости, обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (просматривал с ребенком порнографическое видео, касался, пытался снять одежду)", – говорится в сообщении.В январе 2017 года он познакомился с братом мальчика 2006 года рождения.Он действовал по отработанной схеме: сначала прокрадывалось в доверие, а потом развращал. В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги. Развратные действия продолжались, пока в апреле 2018 года не поднялся скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый во время посещения заведения наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и подглядывал. Несколько раз заводил беседу с одним из детей, пытаясь портить его", – сообщили в прокуратуре.Мальчик испугался, рассказал обо всем матери. а та вызвала полицию.Мужчину подозревают по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетних), он находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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