Формальная ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей

"У нас плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, что действительно ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана", - сообщил народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, формальная ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей департамента присоединят к общему департамента процессуальных руководителей под руководством заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. Следственных департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления.

В комментарии Общественному, руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк подтвердил, что слышал от третьих лиц информацию о том, что на совещании по реорганизации заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила о планах ликвидации подразделения, однако Горбатюк отметил, что пока такого приказа не поступало.

По мнению Горбатюка, ликвидация департамента связано с желанием взять под контроль расследование которые расследует департамент.

"Это и экономических много дел, и случай с тем же Бубенчиком, то есть они (руководство ГПУ - ред.) пытаются повлиять", - рассказал прокурор.