Спасатели добрались до палаточного лагеря на горе Близница Раховского района. Туристов сопровождают до ближайшего населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

"К палаточного лагеря добрались спасатели. Туристов действительно 35, 27 из них – дети. Они собирают палаточный городок, свои вещи, и в дальнейшем их сопроводят к транспортным средствам спасателей, которые находятся в той местности, до которой можно было проехать автотранспортом. Еще часа две они будут идти пешком. В дальнейшем их на транспорте доставят до ближайшего населенного пункта", - уточнили в ГСЧС.

Туристы не получили переохлаждения или обморожения, следовательно в медицинской помощи не нуждались.

На сайте ГУ ГСЧС в области уточняется: сообщение о том, что из-за понижения температуры и выпадения мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек нуждается в сопровождении с горы Близниця Раховского района в село Белин, поступила в оперативно-спасательной службы ГСЧС сегодня в 6:00 утра.

К оказанию помощи привлекли Раховское горное поисково-спасательное отделение горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Закарпатской области в составе 7 человек и 4 единицы техники.

Напомним, в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег. Спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря.





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