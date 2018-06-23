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Италия снова отказалась принять мигрантов
23.06.2018 11:06
Италия снова отказалась принять мигрантов
Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля с 224 мигрантами на борту
В Средиземном море спасательное судно немецкой благотворительной организации Mission Lifeline подобрало 224 мигранта, которые пытались достичь берегов Европы.
Италия снова отказалась принять мигрантов Фото: AP

Официальный Рим раскритиковал негосударственные спасательные службы, сообщает DW.

"Благотворители не слушают итальянскую и ливийские власти и вмешиваются, чтобы взять на борт дорогой человеческий груз с человеческой плоти", заявил премьер Италии Сальвини.

Операцию по спасению координировали в Италии и Ливии, и Мальта не является ответственной стороной, заявил правительство Мальты.

Напомним, 10 июня власти Италии не позволила причалить судну Aquarius, которое принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находились более 600 спасенных мигрантов. Принять мигрантов отказалась и Мальта. Испания согласилась.

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