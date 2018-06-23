Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля с 224 мигрантами на борту

Официальный Рим раскритиковал негосударственные спасательные службы, сообщает DW.

"Благотворители не слушают итальянскую и ливийские власти и вмешиваются, чтобы взять на борт дорогой человеческий груз с человеческой плоти" , заявил премьер Италии Сальвини.

Операцию по спасению координировали в Италии и Ливии, и Мальта не является ответственной стороной, заявил правительство Мальты.