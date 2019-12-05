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В Кабмине хотят разрешить гражданам общаться с госорганами через мессенджеры
05.12.2019 12:50
В госорганах собираются коммуницировать с гражданами через мессенджеры
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Теги:
политика
события
украина
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