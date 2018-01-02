Айатолла Али Хаменеи заявил, что протесты в стране провоцируют и поддерживают, в том числе финансово, "враги Ирана". В Иране продолжаются протесты Фото: ЕРА Ссылаясь на местные СМИ и соцсети, Reuters отмечает, что вечером 1 января протестующие атаковали несколько полицейских участков.Айатолла Али Хаменеи заявил, что протесты в стране провоцируют и поддерживают, в том числе финансово, "враги Ирана".28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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