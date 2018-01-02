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За три дня протестов в Тегеране задержали 450 протестующих
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02.01.2018 14:08
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Айатолла Али Хаменеи заявил, что протесты в стране провоцируют и
поддерживают, в том числе финансово, "враги Ирана". В Иране
продолжаются протесты Фото: ЕРА Ссылаясь на местные СМИ и соцсети,
Reuters отмечает, что вечером 1 января протестующие атаковали
несколько полицейских участков.Айатолла Али Хаменеи заявил,
что протесты в стране провоцируют и поддерживают, в том числе
финансово, "враги Ирана".28 декабря в Иране
начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции
протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за
шесть дней протестов.
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