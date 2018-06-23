Украинский политзаключенный Владимир Балух, который 19 марта 2018 года объявил бессрочную голодовку, принял решение усилить ее.

Об этом рассказала адвокат политзаключенного Ольга Динзе, сообщает со ссылкой на .

Отмечается, что сначала в СМИ появилась информация, что Балух принял решение перейти на сухую голодовку, однако, позже опубликовали опровержение, - арестант решил перейти исключительно на прием воды и отказаться от сухарей.

"Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", - рассказала правозащитник.

Стоит заметить, что за время голодовки украинец потерял около 30 килограмм. В сети появились его новые фото:

Кроме того, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека рассказала о состоянии другого .

"Олег очень бледный, мало двигается, почти не встаёт с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация очень опасная!", - написала она.

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