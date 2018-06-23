Молдова должна стремиться к восстановлению партнерских отношений с Россией и к окончательному урегулированию приднестровского конфликта, заявил молдавский президент Игорь Додон. Додон: Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения Фото: ЕРА "Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН… Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения", – написал Додон.По его словам, Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику и добиваться международного признания своего нейтралитета."Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта", – продолжил президент Молдовы.Он добавил, что через несколько месяцев, после парламентских выборов в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, "которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнерских стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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