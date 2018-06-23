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Додон о резолюции ООН о выводе войск РФ из Приднестровья: Правительство Молдовы совершило очередной антироссийский демарш
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23.06.2018 11:13
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Молдова должна стремиться к восстановлению партнерских отношений с
Россией и к окончательному урегулированию приднестровского
конфликта, заявил молдавский президент Игорь Додон. Додон: Подобная
пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого
практического значения Фото: ЕРА "Правительство Молдовы,
контролируемое Демократической партией, совершило очередной
антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН…
Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого
практического значения", – написал Додон.По его словам,
Молдова должна укрепить свою государственность, проводить
взвешенную внешнюю политику и добиваться международного признания
своего нейтралитета."Залогом сильного молдавского государства
должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция
страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории
нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся
одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба
берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном
урегулировании конфликта", – продолжил президент Молдовы.Он
добавил, что через несколько месяцев, после парламентских выборов в
Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство
и правительство, "которые будут проводить взвешенную внешнюю
политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к
восстановлению партнерских стра
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