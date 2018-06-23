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В Кремле объяснили проблему с обменом Сенцова
23.06.2018 11:14
В Кремле объяснили проблему с обменом Сенцова
Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины в него
В Кремле заявили о проблеме с обменом политзаключенного Олега Сенцова.
В Кремле объяснили проблему с обменом Сенцова Фото: afp.com

Сложности в вопросе об обмене заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова заключаются в том, что он осужден по тяжкой статье,  заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"И главное - кто он де-юре, даже если себя русским не признает", - добавил Песков.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.

Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.

США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи.

Министерство юстиции Украины подало заявление в Европейский суд по правам человека в интересах украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

 

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