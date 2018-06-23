Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины в него

Сложности в вопросе об обмене заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова заключаются в том, что он осужден по тяжкой статье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"И главное - кто он де-юре, даже если себя русским не признает" , - добавил Песков.