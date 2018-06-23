|В Кремле объяснили проблему с обменом Сенцова
|23.06.2018 11:14
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Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины в негоВ Кремле заявили о проблеме с обменом политзаключенного Олега Сенцова.
Фото: afp.com
Сложности в вопросе об обмене заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова заключаются в том, что он осужден по тяжкой статье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.
"И главное - кто он де-юре, даже если себя русским не признает", - добавил Песков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.
Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.
США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи.
Министерство юстиции Украины подало заявление в Европейский суд по правам человека в интересах украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.