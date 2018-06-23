Боевики 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие

На Донецком направлении обстрелы велись преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов, говорится в утреннем ежедневной сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа боевики вели огонь из артиллерии 122-го калибра.

Напомним, 22 июня с семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали семь обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе.