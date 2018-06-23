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С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе 27 обстрелов, потерь нет
23.06.2018 11:16
С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе 27 обстрелов, потерь нет
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За прошедшие сутки, 22 июня, в зоне боевых действий на Донбассе интенсивные бои продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях, потерь между украинских военных нет.
С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе 27 обстрелов, потерь нет Фото: из открытых источников

На Донецком направлении обстрелы велись преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов, говорится в утреннем ежедневной сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа боевики вели огонь из артиллерии 122-го калибра.

Напомним, 22 июня с семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали семь обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе.

Добавим, за прошедшие сутки, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боевых действий происходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. ОС зафиксировали 29 обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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