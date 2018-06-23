Сооружая Крымский мост, преследовала, прежде только, военную, а не экономическую или какую-либо другую цель.

Такое мнение в интервью высказал экс-заместитель начальника Генштаба , генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает со ссылкой на .

По его словам, перемещение военной техники по Крымскому мосту в настоящее время – "тактический вопрос", но в случае переброски по нему большого количества вооружений и войск это может привести к "стратегическим последствиям".

"Пока запущена только автомобильная часть моста, но ситуация усугубится, когда будет введена в эксплуатацию железнодорожная часть", - предупредил генерал.

Он подчеркнул: об экономическом эффекте от Крымского моста можно говорить только при одном условии: "восстановлении нормальных отношений с Украиной".

"Пока этого нет, целесообразность моста – в первую очередь, военная", - убежден он.

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