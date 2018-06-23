В воскресенье, 24 июня, из-за массовых мероприятий могут ограничить вход для пассажиров четырех станций метро. Об этом сообщает киевский метрополитен в Twitter, передает

"24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе вероятно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных при содействии Киевской городской и районных государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал в субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание.

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