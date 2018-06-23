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Закон об энергоэффективности строений нацелен на сокращение потерь тепла – вице-президент Конфедерации строителей Украины Исаенко
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23.06.2018 11:29
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При покупке жилья на первичном или вторичном рынке покупатели
благодаря энергетическому сертификату, который вводится новым
законом, смогут сразу прикинуть, в какую сумму им обойдутся
коммунальные услуги, объяснил вице-президент Конфедерации
строителей Украины Дмитрий Исаенко. Дмитрий Исаенко: Минрегион
разрабатывает порядок проведения сертификации Фото: obozrevatel.com
"На решение проблемы сокращения потерь тепла нацелен закон №4941
"Об энергетической эффективности строений", вступающий в силу уже в
июле 2018 года. В нем заслуживают особого внимания несколько
разделов – об определении энергоэффективности зданий и о
сертификации энергоэффективности", – пишет автор.Сертификация
станет обязательной для строений выше четырех этажей, а сам
сертификат будет обязательной частью проектной документации и
технического паспорта на объект. "Что важно – при покупке
жилья на первичном или вторичном рынке покупатели благодаря
энергетическому сертификату смогут сразу прикинуть, в какую сумму
им обойдутся коммунальные услуги, – отмечает знаток. – В
настоящее время Минрегион разрабатывает порядок проведения
сертификации. Уже известно, что это будет текстово-графический
документ, оформленный в том числе и в электронном виде. Срок его
действия – не более 10 лет. По прошествии этого времени будет
проводится перерегистрация".Ранее в украинском законодательстве
было закреплено понятие "энергетический паспорт". Однако требования
к его предоставлению при проведении экспертизы не были четко
прописаны. В новом же законе присутствует однозначное требование о
том, что аналог такого паспорта – сертификат – в
обязательном порядке должен быть предоставлен экспертной
организацией в случае проведения экспертизы проектной документации,
объяснил Исаенко.“Изначально планировалось, что сертифицировать
придется каждую квартиру отдельно. Однако в итоге авторы
законопроекта пришли к выводу, что это нецелесообразно. Ведь в
зависимости от расположения квартиры в одном подъезде показатели
теплопотерь могут иметь значительные различия: например, в
помещениях на первом и последнем этажах, а также в торцевых
квартирах они выше, чем во всех остальных. Поэтому в новых нормах
предусматривается сертификация только дома или по меньшей мере его
блок-секции”, – добавил он.Одной из главных характеристик
сертификата станет класс энергоэффективности. В целом их будет
семь: от максимально теплого дома класса А до наиболее холодного
класса G.“То есть если дом относится к классу уровня
энергоэффективности А, это означает, что потребление энергии в
квартире будет составлять до 10 кВт/ч на 1 квадратный метр в год. А
если дом относится к классу уровня G, потребление энергии будет
составлять более 90 кВт/ч”, – пояснил вице-президент
Конфедерации строителей.Еще одной новацией закона "Об
энергетической эффективности строений" является то, что при продаже
квартиры ее потенциальный покупатель будет иметь право потребовать
у владельца энергетический сертификат. Это касается и первичного, и
вторичного рынка недвижимости.“Прогнозировать точно, как отразится
сертификация энергоэффективности на стоимости жилья, сложно. Но в
целом понятно, что при покупке квартиры в энергоэффективном доме ее
стоимость будет выше, чем в строении с более низким классом –
зато впоследствии затраты на отопление будут меньшими. В первую
очередь это касается нового жилья, где, как правило, обеспечивается
более высокий коэффициент термического сопротивления по сравнению,
например, с существующими панельными зданиями", – резюмировал
эксперт.Нормы закона "Об энергетической эффективности строений" не
распространяются на промышленные и сельскохозяйственные здания,
объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, культурного
наследия, склады, церкви, временные строения.
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