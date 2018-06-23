При покупке жилья на первичном или вторичном рынке покупатели благодаря энергетическому сертификату, который вводится новым законом, смогут сразу прикинуть, в какую сумму им обойдутся коммунальные услуги, объяснил вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко. Дмитрий Исаенко: Минрегион разрабатывает порядок проведения сертификации Фото: obozrevatel.com "На решение проблемы сокращения потерь тепла нацелен закон №4941 "Об энергетической эффективности строений", вступающий в силу уже в июле 2018 года. В нем заслуживают особого внимания несколько разделов – об определении энергоэффективности зданий и о сертификации энергоэффективности", – пишет автор.Сертификация станет обязательной для строений выше четырех этажей, а сам сертификат будет обязательной частью проектной документации и технического паспорта на объект. "Что важно – при покупке жилья на первичном или вторичном рынке покупатели благодаря энергетическому сертификату смогут сразу прикинуть, в какую сумму им обойдутся коммунальные услуги, – отмечает знаток. – В настоящее время Минрегион разрабатывает порядок проведения сертификации. Уже известно, что это будет текстово-графический документ, оформленный в том числе и в электронном виде. Срок его действия – не более 10 лет. По прошествии этого времени будет проводится перерегистрация".Ранее в украинском законодательстве было закреплено понятие "энергетический паспорт". Однако требования к его предоставлению при проведении экспертизы не были четко прописаны. В новом же законе присутствует однозначное требование о том, что аналог такого паспорта – сертификат – в обязательном порядке должен быть предоставлен экспертной организацией в случае проведения экспертизы проектной документации, объяснил Исаенко.“Изначально планировалось, что сертифицировать придется каждую квартиру отдельно. Однако в итоге авторы законопроекта пришли к выводу, что это нецелесообразно. Ведь в зависимости от расположения квартиры в одном подъезде показатели теплопотерь могут иметь значительные различия: например, в помещениях на первом и последнем этажах, а также в торцевых квартирах они выше, чем во всех остальных. Поэтому в новых нормах предусматривается сертификация только дома или по меньшей мере его блок-секции”, – добавил он.Одной из главных характеристик сертификата станет класс энергоэффективности. В целом их будет семь: от максимально теплого дома класса А до наиболее холодного класса G.“То есть если дом относится к классу уровня энергоэффективности А, это означает, что потребление энергии в квартире будет составлять до 10 кВт/ч на 1 квадратный метр в год. А если дом относится к классу уровня G, потребление энергии будет составлять более 90 кВт/ч”, – пояснил вице-президент Конфедерации строителей.Еще одной новацией закона "Об энергетической эффективности строений" является то, что при продаже квартиры ее потенциальный покупатель будет иметь право потребовать у владельца энергетический сертификат. Это касается и первичного, и вторичного рынка недвижимости.“Прогнозировать точно, как отразится сертификация энергоэффективности на стоимости жилья, сложно. Но в целом понятно, что при покупке квартиры в энергоэффективном доме ее стоимость будет выше, чем в строении с более низким классом – зато впоследствии затраты на отопление будут меньшими. В первую очередь это касается нового жилья, где, как правило, обеспечивается более высокий коэффициент термического сопротивления по сравнению, например, с существующими панельными зданиями", – резюмировал эксперт.Нормы закона "Об энергетической эффективности строений" не распространяются на промышленные и сельскохозяйственные здания, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, культурного наследия, склады, церкви, временные строения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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