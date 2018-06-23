В субботу, 23 июня, в столице Эфиопии произошел взрыв, в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед, передает DW .

Происшествие случилось на одной из площадей Аддис-Абебы, где премьер-министр выступал перед своими сторонниками. В акции принимали участие несколько десятков тысяч человек. В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.

Глава правительства, который вступил в должность в апреле, расценивает случай как "хорошо спланированную атаку".

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - сказал он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ночь на четверг, 21 июня, пожар на АЗС БРСМ, расположенной на Житомирской трассе под Киевом, произошел из-за водителя , решившего самостоятельно обслужить себя.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира