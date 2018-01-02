Правительство внесло изменения в перечень лекарств и медизделий для закупки за средства госбюджета 2016 г.

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2016 года.

Соответствующее постановление №1083 от 27 декабря 2017 года о внесении изменений в перечень закупаемых лексредств и медизделий обнародовано на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке, документ принят с целью обеспечения мобильной возможности уточнения форм выпуска препарата, дозировки, единицы измерения препарата или изделия медицинского назначения во время осуществления закупок международными организациями.

Речь, в частности, идет об изменении объемов закупок расходных материалов, необходимых для автоматического плазмофереза (забора крови).

Кроме того, из перечня закупок исключены некоторые позиции – дилтиазем по такому направлению как легочная артериальная гипертензия, ряд изделий медицинского назначения для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями.

Изменения также касаются медикаментов для лечения гепатита "В" и "С", препаратов для детей больных хроническим вирусным гепатитом, мероприятий по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, закупок лекарственных средств для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, лабораторных реагентов для иммуногистохимической диагностики солидных злокачественных новообразований у детей, а также препаратов АРВ-терапии для взрослых, подростков и детей.