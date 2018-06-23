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Климкин о допуске Украины к политзаключенным в России: Думаю, мы получим этот доступ. К сожалению, не сразу
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23.06.2018 11:45
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Украина продолжит добиваться допуска к политзаключенным,
удерживаемым в России, заявил украинский министр иностранных дел
Павел Климкин. По его словам, все зависит от политического решения
президента РФ Владимира Путина. Климкин: Всем было понятно с самого
начала, что Россия будет играться с допуском Фото: ЕРА "Всем было
понятно с самого начала, что Россия будет играться с допуском. Они
там придумывают все, что угодно. Например, что у Олега [украинского
режиссера Сенцова] гражданство российское, или у
[политзаключенного] Саши Кольченко. Они даже пытались Саше
Кольченко сказать: "Ты напиши отказ от российского гражданства"… Вы
же прекрасно поняли, что после этого пойдет. Эти все трюки –
они не пройдут. Я думаю, что мы получим этот доступ. К сожалению,
не сразу. Будем давить дальше", – сказал Климкин.Он добавил,
что верит только в четкие политические решения, и в России эти
решения принимает один человек – президент РФ Владимир
Путин."Но мы должны все же убедиться, в каком физическом и,
главное, психологическом состоянии находятся наши ребята. По поводу
Олега имеем пока только то, что сказал адвокат… Просто сердце
болит, когда получаешь лишь куски информации", – продолжил
Климкин.Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20
годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.
Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на
их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.14 мая
2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии
города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64
украинских политзаключенных, но себя в список не включил.31
мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить
Сенцова. Сам режиссер был против этого, зная о проблемах
Кольченко со здоровьем.7 июня Кольченко прекратил голодовку.
Его мать Лариса Кольченко сообщала, что он находится в
санчасти.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону
обсудил с Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с
уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о
синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен
продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.20 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил,
что готов подать прошение о помиловании Сенцова.
Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о
помиловании.21 июня Денисова сообщила, что у Сенцова проблемы
с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.Сенцов отказался просить
Путина о помиловании.
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