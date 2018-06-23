Украина продолжит добиваться допуска к политзаключенным, удерживаемым в России, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, все зависит от политического решения президента РФ Владимира Путина. Климкин: Всем было понятно с самого начала, что Россия будет играться с допуском Фото: ЕРА "Всем было понятно с самого начала, что Россия будет играться с допуском. Они там придумывают все, что угодно. Например, что у Олега [украинского режиссера Сенцова] гражданство российское, или у [политзаключенного] Саши Кольченко. Они даже пытались Саше Кольченко сказать: "Ты напиши отказ от российского гражданства"… Вы же прекрасно поняли, что после этого пойдет. Эти все трюки – они не пройдут. Я думаю, что мы получим этот доступ. К сожалению, не сразу. Будем давить дальше", – сказал Климкин.Он добавил, что верит только в четкие политические решения, и в России эти решения принимает один человек – президент РФ Владимир Путин."Но мы должны все же убедиться, в каком физическом и, главное, психологическом состоянии находятся наши ребята. По поводу Олега имеем пока только то, что сказал адвокат… Просто сердце болит, когда получаешь лишь куски информации", – продолжил Климкин.Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Сам режиссер был против этого, зная о проблемах Кольченко со здоровьем.7 июня Кольченко прекратил голодовку. Его мать Лариса Кольченко сообщала, что он находится в санчасти.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.Сенцов отказался просить Путина о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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