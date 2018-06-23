Автомобиль активиста повредили во Львове. В багажнике автомобиля обнаружили предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, передает .

"Львов, ул. Героев УПА, 38 (возле дома) обнаружено в автомобиле Ауди А6 (владелец – Иван Спринський, основатель общественной организации "Рабов в рай не пускают") разбитое заднее окно с правой стороны от водительского сидения (багажника), а в багажнике находится предмет, похожий на ручную гранату, – РГД-5", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает СОГ Франковского ОП ГУНП во Львовской области, ИТУ, кинологическая служба.

По состоянию на 11:15 осуществляется объезд этой улицы по площади Лыпневой из-за работы взрывотехников.

Напомним, активисту одесского Автомайдана Виталию Устименко предоставили государственную охрану.

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