Знаменитый британский музыкант, мультиинструменталист, писатель, продюсер и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в популярном караоке-проекте Carpool Karaoke Джеймса Кордена. Соответствующее видео опубликовано на канале The Late Late Show with James Corden на YouTube. В ролике музыкант и ведущий шоу ездят в автомобиле по Ливерпулю, который является родным городом певца. Также в рамках шоу Маккартни исполнил свои самые известные хиты и новые композиции. Всего за два дня видео набрало более 6 миллионов просмотров. Как сообщал svodka.net ранее, один из основателей легендарной группы The Beatles, музыкант Пол Маккартни заявил, что выпустит первый за последние четыре года альбом . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



