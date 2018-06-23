|СБУ разоблачила схему использования участков структурами бывшего народного депутата
|23.06.2018 12:04
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Ряд коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находившиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм но не использовали их по целевому назначениюСотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой разоблачили незаконную схему использования земельных участков в Днепре подконтрольными экс-народного депутата от "Партии Регионов" структурами.
Фото: ssu.gov.ua
"Сотрудники СБ Украины установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", прежний народный депутат Украины от "Партии регионов", - сообщает СБУ.
По материалам правоохранительных органов в судебном порядке земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, вернули в собственность Днепровского городского совета.
В суде Днепропетровской области приняли решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные в городе площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 миллионов гривен с другой частной структуры.
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