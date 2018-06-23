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СБУ разоблачила схему использования участков структурами бывшего народного депутата
23.06.2018 12:04
СБУ разоблачила схему использования участков структурами бывшего народного депутата
Ряд коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находившиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм но не использовали их по целевому назначению
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой разоблачили незаконную схему использования земельных участков в Днепре подконтрольными экс-народного депутата от "Партии Регионов" структурами.
СБУ разоблачила схему использования участков структурами бывшего народного депутата Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБ Украины установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", прежний народный депутат Украины от "Партии регионов", - сообщает СБУ.

По материалам правоохранительных органов в судебном порядке земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, вернули в собственность Днепровского городского совета.

В суде Днепропетровской области приняли решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные в городе площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 миллионов гривен с другой частной структуры. 

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