Ряд коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находившиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм но не использовали их по целевому назначению

"Сотрудники СБ Украины установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", прежний народный депутат Украины от "Партии регионов" , - сообщает СБУ.

По материалам правоохранительных органов в судебном порядке земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, вернули в собственность Днепровского городского совета.