Дональд Трамп инициировал выход Соединенных Штатов из состава Совета по правам человека, чтобы продемонстрировать выполнение своих предвыборных обещаний относительно поддержки Израиля.

Такое мнение высказал знаток по международным вопросам Валерий Кравченко, передает со ссылкой на .

Как отметил международник, своим решением нанесли удар по ценностям коллективного Запада и его единству.

По словам Кравченко, многие международные наблюдатели поспешили связать этот шаг с последней встречей Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "сказать, что Штаты отошли от своих ценностных ориентиров, что это очередная "красная линия", которую перешли ".

"Но настоящая мотивация позиции - безуспешные попытки реформировать этот Совет и антиизраильская позиция, которая присутствует в нем. Это очередное выполнение Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний. Его позиция является произраильской, и он будет отстаивать ее любой ценой", - подчеркнул знаток.

Кравченко также предположил, что такой показательный выход "принудит как-то действовать и менять этот Совет, чтобы он более эффективно защищал права человека".

Также международник оценил заявления Кремля о готовности занять место в Совете по правам человека.

"Это заявление России является олицетворением гибридной войны. Безусловно, они хотят, чтобы решение трактовалось однозначно и предвзято. Я не знаю, насколько это этично для страны, которая занимает в рейтинге Freedom House 180 место из 210 стран мира... Это не свободная страна, там попираются любые нормы прав человека, есть репрессивный режим, есть политзаключенные... Будет как минимум неэтично, если Россия войдет на каденцию в 2021-2023 годах, как она хочет. Это сделает Совет посмешищем", - отметил он.

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