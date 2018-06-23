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В Венесуэле с июля 2015 года по март 2017 года силы безопасности убили 505 человек – ООН
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23.06.2018 12:17
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Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн призвал ООН
санкционировать проведение международного расследования убийств в
Венесуэле. Зейд Раад аль-Хусейн считает, что в Венесуэле не
работает принцип верховенства права Фото: EPA В документе указано,
что с июля 2015 года по март 2017 года в Венесуэле силы
безопасности убили 505 человек."Трагические инциденты произошли в
ходе операций по поддержанию правопорядка в регионах,
преимущественно бедных, которые, по мнению властей, контролируются
вооруженными бандитами. Эксперты рассказывают об устоявшейся
практике таких операций: вооруженные до зубов полицейские
устраивают рейды в бедных кварталах и задерживают предполагаемых
«преступников», не имея при этом судебного ордера. Если во время
таких рейдов они убивают людей, часто в собственных домах, они
перемещают тела и предметы на месте происшествия так, чтобы выдать
произошедшее за вынужденную самозащиту в ходе перестрелки. При этом
правительство страны представляет эти действия как успех борьбы с
преступностью в стране", – говорится в сообщении.Доклад
направили Совету ООН по правам человека."Документ также содержит
информацию о массовых расстрелах участников демонстраций, вышедших
на улицы в знак протеста против предлагаемых президентом
конституционных реформ", – сообщили в пресс-службе
ООН.Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн
считает, что в Венесуэле не работает принцип верховенства
права. Он призвал членов Совета ООН по правам человека,
опираясь на данные этого доклада, санкционировать проведение
международного расследования.
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